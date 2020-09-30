Фокин извинился, что назвал боевиков на Донбассе "повстанцами"

Об этом он заявил 29 сентября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Я извинился перед людьми, которые возмутились тем, что я назвал тех, кто воюет против наших воинов, повстанцами. Это было неправильно, я согласен с вами (членами комитета - ред.), но не в порядке реабилитации или оправдания", - сказал Фокин.

В то же время он отметил, что эта фраза прозвучала в докладе" на то время гаранта Конституции Петра Алексеевича Порошенко, который выступал с лекцией в Цюрихском университете и тоже сказал, что это повстанцы".

Напомним, Фокин, который является заместителем Леонида Кравчука в ТКГ, в интервью "Украинскому радио" назвал "повстанцами" иррегулярные незаконные вооруженные формирования и группы наемников на Донбассе.

Кроме того, в одном из интервью заявил, что, по его мнению, война на Донбассе прекратится и сохранится жизнь украинских бойцов при условии предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей. Также Фокин выступил и за объявление всеобщей амнистии.

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