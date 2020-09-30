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Фокин извинился, что назвал боевиков на Донбассе "повстанцами"

30.09.2020 / 17:59
Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что некорректно назвал боевиков на Донбассе повстанцами.

Об этом он заявил 29 сентября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Я извинился перед людьми, которые возмутились тем, что я назвал тех, кто воюет против наших воинов, повстанцами. Это было неправильно, я согласен с вами (членами комитета - ред.), но не в порядке реабилитации или оправдания", - сказал Фокин.

В то же время он отметил, что эта фраза прозвучала в докладе" на то время гаранта Конституции Петра Алексеевича Порошенко, который выступал с лекцией в Цюрихском университете и тоже сказал, что это повстанцы".

Напомним, Фокин, который является заместителем Леонида Кравчука в ТКГ, в интервью "Украинскому радио" назвал "повстанцами" иррегулярные незаконные вооруженные формирования и группы наемников на Донбассе.

Кроме того, в одном из интервью заявил, что, по его мнению, война на Донбассе прекратится и сохранится жизнь украинских бойцов при условии предоставления особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей. Также Фокин выступил и за объявление всеобщей амнистии.

Источник

ОРДЛО, Фокин
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