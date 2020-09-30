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Верующие УПЦ преодолеют более 700 км на велосипедах с молитвой о мире

30.09.2020 / 18:03
Верующие УПЦ преодолеют более 700 км на велосипедах с молитвой о мире
Источник: Центр информации УПЦ
В день велосипедисты будут преодолевать более 100 километров

Верующие УПЦ отправились в велопаломничество в Святогорскую лавру с молитвой о мире.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на feodor.kiev.ua, целью велопаломничества является призыв к миру в Украине и популяризация здорового образа жизни.

В пункт назначения - Свято-Успенскую Святогорскую Лавру велопаломники прибудут в понедельник 5 октября.

Всего в велопробеге участвуют более 10 мужчин и женщин из Киева, Кривого Рога, Полтавы, Ровно, Харькова, Чернигова.

Возглавляет велопаломников настоятель киевской церкви в честь преподобного Феодора Освященного протоиерей Пётр Семащук. В Изюме к ним, возможно, присоединится митрополит Изюмский и Купянский Елисей.

В день велосипедисты будут преодолевать более 100 километров. 

Во время своего пути в Святогорскую лавру паломники будут останавливаться в разных монастырях и храмах УПЦ, где смогут помолиться, причаститься и поклониться святыням.

Так,  по пути в Святогорск паломники посетят Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, Полтаву (в том числе Крестовоздвиженский женский монастырь), Харьков, Изюм (Свято-Вознесенский кафедральный собор и мужской монастырь в честь иконы Божией Матери «Пещанская»).

Впервые велопробег «Киев–Святогорск» состоялся в 2018 году.

Как сообщалось ранее, в июне протоиерей Петр Семащук и двое верующих – Сергей Прокопчук и Александр Бакалинский преодолели 430 км из Почаевской лавры в киевский храм Феодора Освященного на велосипедах.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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