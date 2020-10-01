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Основная сессия ВНО в 2021 году состоится с 21 мая по 10 июня

01.10.2020 / 17:12
Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения в 2021 году внешнего независимого оценивания, основная сессия которого состоится с 21 мая по 10 июня.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая с тестирования по химии и завершится 15 июня тестированием по географии. Тестирования по испанскому, немецкому, французскому языках состоятся 24 мая, по английскому языку - 25 мая, по математике - 28 мая, по украинскому языку, украинскому языку и литературе - 1 июня, по истории Украины - 4 июня, по физике - 7 июня, по биологии - 10 июня", - говорится в сообщении со ссылкой на приказ МОН от 30 сентября 2020 года № 1210.

В соответствии с приказом регистрация для участия во внешнем независимом оценивании будет продолжаться с 1 февраля по 5 марта 2021 года.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников (слушателей, студентов) для прохождения ГИА в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

До 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

В УЦОКО также сообщили, что содержание сертификационных работ будет соответствовать программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказами Министерства образования и науки от 26 июня 2018 года №696, от 20 декабря 2018 года №1426, от 4 декабря 2019 года №1513.

Напомним, в 2021 году введут отдельно тест по украинскому языку и тест по украинскому языку и литературе. Также особенностями ВНО в следующем году является то, что каждый участник ВНО получит возможность выбирать не 4, а 5 предметов.

4 обязательных предмета теперь являются предметами государственной итоговой аттестации для всех соискателей полного общего среднего образования - украинский язык (обязательно), математика (обязательно), история Украины или иностранный язык (на выбор) и один предмет из перечня (история Украины, биология, география, физика, химия, иностранные языки).

Для государственной итоговой аттестации по математике тесты будут двухуровневыми: один тест - сертификационная работа по математике, в которой будут задачи исключительно уровня "стандарт", и сертификационная работа, где, кроме задач уровня "стандарт", будут другие задачи углубленного уровня.

Источник

ВНО, МОН
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