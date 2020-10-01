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Митрополит УПЦ рассказал, как научиться любить ближних

01.10.2020 / 17:09
Митрополит УПЦ рассказал, как научиться любить ближних
Источник: Центр информации УПЦ
Архиепископ Иона объяснил, насколько важно простить обидевшего

Хуже, чем к врагам, мы часто относимся к нашим самым близким людям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал архиепископ Обуховский Иона.

«Взять хотя бы прошедшую неделю — сколько раз мы солгали нашим ближним? — продолжил владыка Иона. — Сколько раз фыркнули на какие-то их слова, ехидно улыбнулись за их спиной? Ведь если солгали, значит, боимся. А это уже говорит об отсутствии любви. Если хмыкнули или превознеслись — это тоже свидетельствует, что у нас нет терпения, настоящего расположения к нашим ближним. Получается, мы ещё не достигли состояния ветхозаветного человека, которому давным-давно, ещё до пришествия Христова, была дана заповедь возлюбить ближнего. И тем более не приблизились ещё к высокому званию христианина».

 Архиепископ Иона объяснил, насколько важно простить обидевшего.

«Ведь даже если пытаемся любить врагов — как мы это делаем? Понимаем ли, что источником взаимной вражды во многом являемся мы сами? Никогда в конфликте не бывает виновата только одна сторона. В любой ссоре, в бóльшей или меньшей степени, все "хороши". И если кто-то на нас враждует, нужно подумать, в чём мы провинились перед этим человеком. Не зря в молитвах перед Причастием звучат достаточно парадоксальные слова: "Первее примирися тя опечалившим". Примириться нужно не только с теми, кого ты опечалил, — это само собой разумеется. Но и с теми, кто тебя опечалил — с кем ты находишься в конфликте и кого считаешь источником по отношению к себе какого-либо зла», — рассказал владыка.

Он напомнил, что каждый человек призван к совершенству, а значит и должен стараться исправлять свою зачастую эгоистичную, приземлённую любовь к ближним  и контролировать свои мысли и поступки.

«Постараемся изо всех сил себя контролировать, каждый свой шаг — чтобы стать на уровень хотя бы с ветхозаветными людьми, к которым тогда, две тысячи лет назад, обращался Христос. Как мы относимся к нашим ближним в повседневной жизни, в быту? Не лжём ли им? Не смеёмся ли над ними за их спинами? Не гневаемся ли на них понапрасну? Имеем ли любовь хотя бы к тем, кто рядом с нами? Ведь часто бывает, что мы действительно их любим, но при этом не совершаем поступков, дел любви», — призвал архиепископ.

 По его словам, если внимательно следить за собой, то постепенно каждый обязательно станет лучше. «Особенно если будем призывать благую помощь Божию: "Господи, помоги мне сегодня быть настоящим. Помоги мне сегодня любить тех людей, которые встретятся на моём пути. Помоги затормозить, если меня начнёт нести куда-то не в ту сторону"»., - призвал архиепископ Иона.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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