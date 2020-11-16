Запад не даст ни одной ампулы, единственный вариант вакцинации – это российская вакцина, о которой договорился Медведчук, – эксперт

Об этом написал в Facebook политический эксперт и блогер Михаил Чаплыга.

По словам Чаплыги, может быть, вакцинация – это не стопроцентная панацея, но точно лучше, чем «глупости выходного дня».

«Деньги вирусного фонда разграблены, вводить тотальный локдаун нет никакой возможности, система медицины, уничтоженная Супрун, добита новой «зеленой властью» окончательно. Надежды особой нет. Теперь единственное, что реально может нам помочь – только вакцина. И чем скорее – тем лучше. Но эта тема стала предметом огромного политического торга, давления и шантажа», – констатировал эксперт.

Вместе с тем, негодует Чаплыга, ненормально, когда решения, какие лекарства закупать, принимают не врачи и экономисты, а посольство США и «соросята».

«Глобалисты и владельцы нашей колонии настаивают на том, чтобы медзакупки шли за счет нашей бедной страны через руки транснационалов и компрадоров. Им плевать на здоровье и систему медицины – мы для них страна-«батарейка», чья задача – кормить заморские метрополии», – подчеркнул он.

Чаплыга призывает обратить внимание, что Израиль, ОАЭ, Турция и другие зарубежные страны рационально подошли к вопросу вакцинации, поэтому заняли очередь за вакциной производства РФ.

«Сравните, как рационально и прагматично подходят к вопросу вакцины страны, которые являются субъектами мировой политики. Пока дельцы из Пфайзера играют в биржевые котировки на американской вакцине, которая технически не может быть доступна нам (в силу требований к транспортировке и хранению), Турция, Израиль, Эмираты и многие другие занимают длинную очередь за российским продуктом», – привел примеры эксперт.

В то же время, отметил Чаплыга, Украине и украинцам навязывают идеологические глупости вместо рационального подхода.

«Под видом «патриотизма» «соросята» и «супрунята» уже лишили нас сыворотки от банального столбняка. Ее просто нет в Украине, поэтому все мы рискуем умереть, банально наступив на гвоздь на дороге. Сыворотка российская, а мы «патриотично» заменили все закупки в РФ на закупки через «соросят» в Индии и США… но поставок все равно нет… равно как и наших денег. А если и есть, то завозят просроченные препараты», – возмутился эксперт.

«Точно такую же игру иностранная агентура затеяла и с вакциной от ковида. Мол, не купим у русских – а будем ждать у моря погоды. Или заплатим в 100 раз больше за «реверсную» русскую вакцину…» – иронизирует блогер.

При этом Чаплыга обратил внимание, что Украина находится в более выгодной позиции, чем зарубежные страны, потому что Виктор Медведчук договорился с российским президентом Владимиром Путиным о том, что наша страна может вне очереди получить вакцину российского производства.

«А мы, между прочим, в более выгодной позиции, чем Эмираты, Турция и другие, что уже заняли очередь и сделали бронь на российскую вакцину. Потому что Медведчук уже договорился с Путиным относительно нашей льготной очереди за вакциной производства РФ», – акцентировал эксперт.

«Более того, Медведчук договорился о том, что РФ УЖЕ готова ее поставить в Украину! А Запад не даст ни одной ампулы никому, пока полностью не провакцинирует своих. Там все весьма прагматично», – уточнил он.

«Моя позиция проста: сейчас нужно пользоваться любой возможностью и помощью. Если есть опция от Медведчука – нужно ею воспользоваться. Рационально и прагматично. На кону жизни миллионов. И (спасибо нашей необразованной власти), но иных вариантов больше нет», – заключил политический эксперт Михаил Чаплыга.