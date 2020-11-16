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В Украине продолжает сокращаться загруженность больничных коек для COVID-19

16.11.2020 / 12:48
В Украине продолжает сокращаться загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 15 ноября в стране заняты 52,6% таких коек, что на 2% менее, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют обнародованные данные Министерством здравоохранения.

Самая лучшая ситуация с кроватями наблюдается в Херсонской (23,9%), Тернопольской (28%), Луганской (42,2%), Одесской (44,4%), Кировоградской (45%), Днепропетровской (47,3%) и Волынской (48,7%) областях. В Киеве заняты 50,4% коек. Самая плохая ситуация в Черкасской области - здесь заполнены 72% кроватей.

Всего в Украине введено уже 52 258 больничных кроватей для COVID-19.

В то же время в стране продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 15 ноября в Украине этот показатель составляет 368,7 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 650,2. В Киеве показатель составляет 417,6.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Запорожской, Харьковской, Одесской и Киевской областях.

Отметим, в начале надели Украина перешла на второй этап реагирования на COVID-19. Так, в стране будет увеличено до 80 тысяч количество больничных коек для приема больных коронавирусом. Ранее планировали ввести не более 52 тысяч кроватей.

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коронавирус, карантин, COVID-19
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