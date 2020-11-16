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Зеленский обратился к мэрам, которые саботируют карантин выходного дня

16.11.2020 / 12:17
Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение некоторых городских голов не вводить карантин "выходного дня". Он призвал их соблюдать объявленные ограничения для сохранения жизней граждан.

Об этом заявил Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре.

Если продолжим играть в "хороших полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и отмечать это грандиозным концертом на площади города, или продолжим не верить в коронавирус... Тогда, я уверен, проиграем все мы. Не отдельный мэр, не министр, не президент, а проиграет вся страна. Давайте этого не допустим".

Действия меров, которые саботируют решение правительства, Зеленский связывает со вторым туром местных выборов, на которых руководители городов хотят получить поддержку электората.

При этом президент подчеркнул, что карантин выходного дня должен сдержать распространение Covid-19 и спасти Украине от полного локдауна.

Напомним: премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул местным властям, что решение Кабмина о локдауне выходного дня необходимо исполнять.

Карантин на выходных уже отказались вводить в Тернополе, Черкассах, Львове и Житомире, Ивано-Франковске, Днепре. Также Чернигов просит правительство отменить решение, а Луцкий городской совет готовит иск в Киевский окружной админсуд, чтобы отменить карантин "выходного дня".

Источник

коронавирус, карантин, Зеленский
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