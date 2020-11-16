На Закарпатье УПЦ проведет благотворительную акцию

В Мукачевской епархии УПЦ стартовала благотворительная акция «Щедрый святой Николай».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, организатором акции является епархиальный отдел по делам молодёжи под руководством архимандрита Агапита (Шпиняк).

Волонтёри посетят и вручат подарки жильцам социально-реабилитационных учреждений, детских домов, а также одиноким пожилым людям. Помочь им сделать это волонтёры просят всех неравнодушных. Каждый желающий может принести подарки или помочь их расфасовать либо развести адресатам.

«У нас осталось не так много времени, чтобы подарить людям праздник. Так что просим приобщиться к благотворительному проекту «Щедрый святой Николай»! Вы лично можете прийти и сложить несколько пакетов со сладостями или же помочь в чём-нибудь другом», — написали организаторы.



Ежегодная акция «Щедрый святой Николай» пройдёт в восьмой раз. В прошлом году в её рамках подарки получили свыше 1100 подопечных десятков соцучреждений, а также более 2000 семей была передана адресная помощь.