В УПЦ рассказали о помощи пожилым, инвалидам и бездомным в Киеве

В Киеве волонтёры православной молодёжной организации УПЦ «Парасолька» трижды в неделю раздают горячие обеды для 200 одиноких пожилых, инвалидов и бездомных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, для подготовки одной акции по раздаче обедов уходит около 2 тыс грн на еду и ещё порядка 1 тыс грн на лекарства.

По словам волонтёров, на их акции приходит много людей с травмами, ранами. Потому молодёжь также оказывает первую медицинскую помощь, делает подопечным перевязки.

Помимо организации обедов, волонтёры «Парасольки» оплачивают лечение, питание, проживание в хостелах и частных домах для тяжело больных инвалидов (на это уходит до 22 тыс грн в месяц); восстанавливают паспорта, оформляют тяжелобольным людям инвалидность и пенсию, оформляют инвалидов в приюты (до 5 тыс грн в месяц); госпитализируют тяжелобольных, оплачивают им лечение и операции (до 5 тыс гривен в месяц); помогают на лечение людей с переломом позвоночника, других лежачих больных (до 10 тыс грн в месяц); помогают семьям сирот и семьям с детьми-инвалидами (до 5 тыс грн в месяц).

Желающие помочь могут перечислить посильное пожертвование. Реквизиты для помощи здесь.

Как сообщалось, движение «Парасолька» было создано при Свято-Вознесенском храме на Демеевке 6 лет назад, в декабре 2014-го. В 2019 году Блаженнейший Митрополит Онуфрий удостоил движение ордена Нестора Летописца I степени. Труд волонтёров был также отмечен на ежегодном собрании духовенства Киевской епархии в декабре 2020 года. Отчёты об оказанной бездомным помощи волонтёры пишут на странице «Парасольки» в Фейсбук.