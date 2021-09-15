Войти | Зарегистрироваться
14:36

среда,
15 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ рассказали о помощи пожилым, инвалидам и бездомным в Киеве

15.09.2021 / 13:20
По словам волонтёров, на их акции приходит много людей с травмами, ранами. Потому молодёжь также оказывает первую медицинскую помощь, делает подопечным перевязки

В Киеве волонтёры православной молодёжной организации УПЦ «Парасолька» трижды в неделю раздают горячие обеды для 200 одиноких пожилых, инвалидов и бездомных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, для подготовки одной акции по раздаче обедов уходит около 2 тыс грн на еду и ещё порядка 1 тыс грн на лекарства.

По словам волонтёров, на их акции приходит много людей с травмами, ранами. Потому молодёжь также оказывает первую медицинскую помощь, делает подопечным перевязки.

Помимо организации обедов, волонтёры «Парасольки» оплачивают лечение, питание, проживание в хостелах и частных домах для тяжело больных инвалидов (на это уходит до 22 тыс грн в месяц); восстанавливают паспорта, оформляют тяжелобольным людям инвалидность и пенсию, оформляют инвалидов в приюты (до 5 тыс грн в месяц); госпитализируют тяжелобольных, оплачивают им лечение и операции (до 5 тыс гривен в месяц); помогают на лечение людей с переломом позвоночника, других лежачих больных (до 10 тыс грн в месяц); помогают семьям сирот и семьям с детьми-инвалидами (до 5 тыс грн в месяц).

Желающие помочь могут перечислить посильное пожертвование. Реквизиты для помощи здесь.

Как сообщалось, движение «Парасолька» было создано при Свято-Вознесенском храме на Демеевке 6 лет назад, в декабре 2014-го. В 2019 году Блаженнейший Митрополит Онуфрий удостоил движение ордена Нестора Летописца I степени. Труд волонтёров был также отмечен на ежегодном собрании духовенства Киевской епархии в декабре 2020 года. Отчёты об оказанной бездомным помощи волонтёры пишут на странице «Парасольки» в Фейсбук.

 

Источник: Inpress.ua
упц, благотворительная акция
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.