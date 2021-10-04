В Киево-Печерской лавре 9-10 октября УПЦ проведет благотворительную книжную ярмарку

В Киево-Печерской лавре повторно состоится благотворительная книжная ярмарка «Читай и созидай».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук благотворительного фонда «Фавор», ярмарка призвана помощь общинам Украинской Православной Церкви, которые пострадали от захватов храмов.

«По многочисленным просьбам посетителей принято решение о повторном проведении благотворительной книжной ярмарки «Читай и созидай»» - сообщили организаторы.

На ярмарке будет представлена духовно-православная и мировая классическая литература.

В программе благотворительной акции «Читай и созидай» планируется проведение книжной ярмарки, выставки икон «Украина - дом Пресвятой Богородицы» (копии 110 чудотворных и местночтимых икон Божией Матери, которые прославились чудесами на территории Украины, начиная с Х века и до наших дней); молебны; экскурсии по экспозиции икон.

Все средства, собранные во время благотворительной акции, направят на строительство новых храмов.

Ярмарка состоится на территории Киево-Печерской лавры 9-10 октября напротив здания КДАиС, возле памятника святителю Петру Могиле, с 11.00 до 17.00.

Как сообщалось, на благотворительной книжной ярмарке «Читай и созидай» Украинской Православной Церкви, которая прошла 25-26 сентября в Киево-Печерской лавре, собрали 42,4 тыс гривен.