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В Киево-Печерской лавре 9-10 октября УПЦ проведет благотворительную книжную ярмарку

04.10.2021 / 12:15
В Киево-Печерской лавре 9-10 октября УПЦ проведет благотворительную книжную ярмарку
Источник: Центр информации УПЦ
Ярмарка состоится на территории Киево-Печерской лавры 9-10 октября напротив здания КДАиС, возле памятника святителю Петру Могиле, с 11.00 до 17.00

В Киево-Печерской лавре повторно состоится благотворительная книжная ярмарка «Читай и созидай».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук благотворительного фонда «Фавор», ярмарка призвана помощь общинам Украинской Православной Церкви, которые пострадали от захватов храмов.

«По многочисленным просьбам посетителей принято решение о повторном проведении благотворительной книжной ярмарки «Читай и созидай»» - сообщили организаторы.

На ярмарке будет представлена духовно-православная и мировая классическая литература.

В программе благотворительной акции «Читай и созидай» планируется проведение книжной ярмарки, выставки икон «Украина - дом Пресвятой Богородицы» (копии 110 чудотворных и местночтимых икон Божией Матери, которые прославились чудесами на территории Украины, начиная с Х века и до наших дней); молебны; экскурсии по экспозиции икон.

Все средства, собранные во время благотворительной акции, направят на строительство новых храмов.

Ярмарка состоится на территории Киево-Печерской лавры 9-10 октября напротив здания КДАиС, возле памятника святителю Петру Могиле, с 11.00 до 17.00.

Как сообщалось, на благотворительной книжной ярмарке «Читай и созидай» Украинской Православной Церкви, которая прошла 25-26 сентября в Киево-Печерской лавре, собрали 42,4 тыс гривен.

Источник: Inpress.ua
упц, Киево-Печерская лавра, благотворительная акция
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