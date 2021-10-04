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На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ

04.10.2021 / 11:30
На Волыни освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Во время богослужения особенно помолились о мире в Украине и единстве Православия, а также о прекращении эпидемии коронавируса

На Волыни в селе Пески освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Георгия Победоносца, который построенный вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavna.volyn.ua, чин великого освящения храма возглавил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Во время богослужения особенно помолились о мире в Украине и единстве Православия, а также о прекращении эпидемии коронавируса.

Архиепископ Нафанаил наградил настоятеля храма, прихожан и тех, кто помогал в строительстве храма церковными наградами.

Как сообщалось ранее, группа активистов, местный служитель Владимир Курчин и жители соседнего Берестечка захватили храм УПЦ в селе Пески. Вопреки заявлениям о переходе в ПЦУ, православная община в селе сохранилась. Верующие УПЦ совершали богослужения в обустроенном под храм гараже своего настоятеля, а потом построили и новый храм.

Источник: Inpress.ua
упц, Волынь, новый храм
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