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Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

04.10.2021 / 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

"Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду", - сказал он в воскресенье, 3 октября, на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией "Слуга народа".

Он отметил, что считает вопрос "концентрации власти искусственной историей".

"У нас монобольшинство. Это и есть аналог коалиции, это наша возможность, это должность от монобольшинства, и Дмитрий Александрович (Разумков) – это человек, которого выдвигала партия "Слуга народа", и именно мы голосовали за то, чтобы он был спикером, он человек из этой партии. Я не совсем понимаю, о какой концентрации (власти - ред.) вы говорите. Все, что у нас есть, у нас и было. Но и меньшей власти быть не может. Нам это дал народ Украины своим голосованием", - подчеркнул Зеленский.

Источник

Зеленский, второй срок
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