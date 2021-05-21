Зеленский ответил, будет ли идти на второй срок

Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции

Прямая речь: "О втором сроке рано и несправедливо говорить. Потому что не прошло даже половины моей каденции. Я считаю, что мы много всего успеем, я считаю, что есть много обещаний и я не хочу, чтобы они остались в истории, как обещания . И мое желание пойти на второй срок, я думаю, будет полностью совпадать с желанием общества. Я думаю, что это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал ".

Президент пояснил, что именно для выполнения своих обещаний пошел по пути решений СНБО, поскольку он не может сам "бороться со всем миром".

Он также добавил, что на решение по второму сроку будет влиять его семья.

Во время избирательной кампании кандидат Владимир Зеленский заявлял, что идет только на один срок. Однако позже его же окружение говорило о том, что одного срока не хватит, чтобы завершить начатое.

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