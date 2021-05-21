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Появился свежий рейтинг партий

21.05.2021 / 16:48
Если бы выборы в Верховную Раду проводились в ближайшее воскресенье в парламент прошли бы 5 партий, еще 7 партий имеют шанс попасть в Раду с учетом погрешности.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 16-18 мая

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партии "Европейская солидарность" - 13,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,2%, "Батькивщина" - 11,8%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже.

В частности, партию "Сила и честь" поддерживают 5,0%, Радикальную партиюя - 4,1%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,0%, партию Мураева "Наши" - 4,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,8%, ВО "Свобода" - 3,7%, "Голос" - 3,3%, партию Шария - 3,1%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Справка: "Рейтинг" опросил в середине мая 2500 респондентов в возрасте от 18 лет всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Источник

рейтинг, партии
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