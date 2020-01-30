Рейтинги "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины" с выборов Рады почти не изменились, тогда как у "Евросолидарности" выросли, а у "Голоса" снизились

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Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было19.01.2020 / 21:33Последние новости рубрики
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Трамп: американский план может быть последним шансом для палестинцев обрести собственное государств
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Гончарук: Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС
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Правительство изменило принцип формирования цены на газ для населения
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На Закарпатье поезд протаранил грузовик, двое погибших
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В центе Киева внедорожник сбил бетонный столб
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Два самых молодых премьера мира: Гончарук похвастался фотографией из Давоса
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Кличко показал, как обустраивают съезды с Шулявского моста
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На YouTube опубликовали запись с высоты на месте падения самолета МАУ
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CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
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Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек
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