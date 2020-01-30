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В УПЦ объяснили, почему семейное образование - вопрос национальной безопасности

30.01.2020 / 15:13
В УПЦ объяснили, почему семейное образование - вопрос национальной безопасности
Архиепископ Боголеп Источник: Центр информации УПЦ
Родителям необходимо дать понять ребенку понять, что такое христианство

Удержать от скорой деградации целый народ может правильное семейное образование.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Александрийской епархии, об этом сказал архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп на открытии секции «Семейное образование: практический опыт» XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.

«В последнее время я наблюдаю, как наше общество переходит из одной мировоззренческой парадигмы в совсем другую. Разительные перемены происходят на ментальном уровне. Я понимаю, что это связано, прежде всего, с воспитанием новых целей, векторов развития человека», - отметил владыка.

По его словам, вопрос семейного образования - это вопрос национальной безопасности, поскольку именно семьи, воспитывающие своих детей, могут не дать быстро развиться разрушительным процессам, которые происходят во всём мире.

«Могу с уверенностью сказать, что семейное образование может дать возможность человеку правильно воспринимать действительность, не быть оболваненным, зазомбированным; иметь чёткое представление о том, что такое ложь, что такое правда, что правильно, а что нет», - подчеркнул архиепископ Боголеп.

Он напомнил, что родителям необходимо дать понять ребенку понять, что такое христианство.

«Ребёнок растёт, общается, пытается по-разному познавать этот мир. И если он не найдёт ответа на вопрос, что такое христианство, - поверьте: он уйдёт из храма, ему будет не интересна вера, не интересны внешние моменты, которые, мы понимаем, важны для жизни человека», - заключил владыка.

 

Источник: Inpress.ua
семья, упц
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