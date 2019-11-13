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Предстоятель УПЦ рассказал, где найти примеры надёжных семейных отношений

13.11.2019 / 11:04
Предстоятель УПЦ рассказал, где найти примеры надёжных семейных отношений
Митрополит Онуфрий Источник: Центр інформації УПЦ
По словам Блаженнейшего Онуфрия, именно семья является той благодатной средой, в которой человек формируется как духовная и любящая личность, а потому пастырская поддержка семей является важной задачей для духовенства

Без семьи невозможно существование морально здорового общества, ведь только крепкая семья способна давать обществу искренних и порядочных граждан.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт news.church.ua, об этом написал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в приветственном слове участникам VІІ Всеукраинской конференции руководителей епархиальных отделов УПЦ по делам семьи.

«Семья — это одна из наибольших ценностей, которую дал нам Бог. На заре истории человечества Творцом был установлен особый жизненный союз мужчины и женщины — семья: "И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею" (Быт. 1:28). В Таинстве Венчания даётся благодать Господня для того, чтобы супруги строили свой союз в единомыслии и любви, были единой душой и телом», - отметил Предстоятель.

По словам Блаженнейшего Онуфрия, именно семья является той благодатной средой, в которой человек формируется как духовная и любящая личность, а потому пастырская поддержка семей является важной задачей для духовенства.

 «Молодые люди, желающие создать полноценную крепкую семью, ищут примеры для подражания в построении надежных взаимоотношений. И такие образцы порядочного христианской жизни и ответы на свои вопросы они могут найти только в Святой Православной Церкви. А потому, перед всеми нами, служителями Церкви, сегодня стоит важная задача - духовное сопровождение семейной жизни на основе евангельских истин и христианского вероучения», - сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
семья, упц, онуфрий
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