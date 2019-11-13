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Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря

13.11.2019 / 11:26
Монахи Святогорской лавры выступили против незаконного строительства спорткомплекса возле монастыря
Святогорская лавра Источник: Центр інформації УПЦ
По словам владыки, под новый проект были переданы 17 га земли, в том числе заливные луга с внесёнными в Красную книгу Украины травами и роща реликтовых 500-600-летних дубов. Эти земли входят в состав Национального природного парка «Святые горы» и могут быть отведены под строительство только после соответствующего решения Кабинета министров Украины

В 500 метрах от Свято-Успенской Святогорской обители хотят незаконно построить спортивный комплекс со стадионом вместимостью 5 тыс зрителей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Святогорской лавры, об этом рассказал наместник монастыря митрополит Святогорский, обращаясь к прихожанам и паломникам обители.

«Лавра - место древнее, святое, намоленное. Как драгоценный камень имеет свою оправу, так и древние памятники архитектуры и наши святыни должны иметь вокруг себя соответствующую местность, которая бы подчёркивала их красоту», - отметил митрополит Арсений.

По словам владыки, под новый проект были переданы 17 га земли, в том числе заливные луга с внесёнными в Красную книгу Украины травами и роща реликтовых 500-600-летних дубов. Эти земли входят в состав Национального природного парка «Святые горы» и могут быть отведены под строительство только после соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Территория для предполагаемого строительства комплекса спортивных сооружений, по словам митрополита Арсения, была выделена без ведома Кабмина во времена предыдущей власти.

«Лавра - не какой-то бутафорный памятник архитектуры, построенный для съемок кинофильмов, это монашеская обитель с особым укладом, куда пришли проводить жизнь в отрешении от мира люди, чтобы вымаливать и свои души, и души всех, кто посещает обитель», - подчеркнул владыка Арсений.

Кроме того, строительство комплекса предполагает забивание в почву свай напротив Святой скалы, которая долгое время была в аварийном состоянии. На ней стоит старинный Никольский храм (XVII век), являющийся памятником архитектуры Украины.

Наместник Святогорской лавры отметил, что братия монастыря выступает за развитие Святогорска и инициировал открытие спорткомплекса для местных школьников.

В любом случае, как подчеркнул наместник Лавры, для подобных архитектурных объектов нужно выбирать места, не соседствующие с древним монастырём.

 «Мы хотим, чтобы Лавра оставалась тихой обителью для многих сотен и тысяч людей, для которых она дорога как святое место, как духовный центр, как дом Божией Матери», - сказал митрополит Арсений.

На сайте интернет-представительства Президента Украины опубликована петиция против строительства в Святогорске спортивного комплекса.

Источник: Inpress.ua
упц, Святогорская лавра
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