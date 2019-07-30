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Тысячи православных приняли участие в торжествах в честь Святогорской иконы Богородицы

30.07.2019 / 17:27
Тысячи православных приняли участие в торжествах в честь Святогорской иконы Богородицы
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
В Святогорской лавре отметили день Святогорской иконы

В Святогорской лавре отмечают 30 июля день чудотворной Святогорской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в торжествах в честь Святогорской иконы принимают участие тысячи православных верующих.

Праздничные службы в обители начались накануне, 29 июля.

В этот день торжественные богослужения прошли в Свято-Успенском соборе обители.

Также у лаврского фонтана был отслужен водосвятный молебен Божией Матери, который возглавил наместник Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений.

«Сегодня небо преклоняется к земле. Сегодня к падшему роду человеческому сходит его милостивая Матерь, чтобы услышать молитвы, утешить в страданиях, изменить нашу жизнь греховную на жизнь праведную, помочь нам в возрастании добродетелей, отогнать от нас злую силу бесовскую и дурные помыслы и чувства от умов и от сердец наших. Вместе с Божьей Матерью сходят духовные Силы во главе с Архистратигом Божиим Михаилом, чтобы послужить каждому из рода человеческого. Вместе с Божией Матерью сходят и все святые угодники Божии, сопутствуя Ей и молитвенно поминая всех нас, поминающих их святое имя», - сказал в праздничный день наместник лавры.

Святогорской иконе Богородицы молятся об исцелении от онкологических заболеваний и бесплодии. История написания чудотворного списка Святогорской иконы Божией Матери связана с одним афонским старцем-иконописцем, который посетил Святые Горы вскоре по открытии монастыря в 1844 году. Долгое время икона находилась в Иоанно-Предтеченской церкви, в которой в то время молился несший подвиг затвора в меловой скале преподобный Иоанн Святогорский. Здесь икона была чудесно сохранена не только от сырости, но и от пожара, случившегося в пещерном храме.

Источник: Inpress.ua
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