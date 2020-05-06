Святогорская лавра передала больнице 1,5 тонн продуктов

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13:50
Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель
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17:12
ВОЗ отреагировала на заявления США о происхождении коронавируса
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18:12
В мире насчитали более 3,5 млн случаев коронавируса
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16:45
Помпео заявил о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане
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11:15
Коронавирус: за сутки в мире умерли более 5 тысяч человек
- 13:50
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Совет ЕС согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления последствий эпидемии06.05.2020 / 09:01Последние новости рубрики
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11:46
В Киеве приоткрыли кофейни, заработали три продуктовых рынка
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11:15
Регулятор предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения
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15:14
Украина договорилась с Финляндией о рейсах для сезонных работников
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13:20
Коломойский хочет сотрудничать с Портновым по обращению в ЕСПЧ
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10:54
Кабмин разрешил продуктовым рынкам работать и определил главное условие
- 11:46
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15:23
Киевский метрополитен не возобновит работу до 3 апреля - Кличко
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17:21
В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина
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15:23
Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы
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17:23
Кличко хочет на время карантина освободить предпринимателей от налогов
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15:18
Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд
- 15:23
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09:18
В Украине представили обновленную мобильную капсулу для перевозки больных на COVID-19
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09:17
Украинские полярники добрались до Антарктиды
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09:14
В Польше с домашним арсеналом оружия задержали фейкового “украинского генерала”
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09:12
СБУ выявила миллиардные злоупотребления на закупках продуктов для тюрем
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09:18
СБУ раскрыла сеть сбыта кокаина в столичном регионе
- 09:18
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09:14
В NASA показали вертолет для исследования Марса
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09:16
На Киевщине задержали вооруженную банду, которая грабила фермеров и предпринимателей
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09:12
На Житомирщине ликвидирован лесной пожар, под Чернобылем – до сих пор тлеет трава
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09:23
Коронавирус в Вишневом: общежитие охраняет Нацгвардия
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09:31
Киев накрыла пылевая буря
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