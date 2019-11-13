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Греческий священник считает, что Епифания нельзя называть мирянином, потому что он – вне Церкви

13.11.2019 / 10:16
Греческий священник считает, что Епифания нельзя называть мирянином, потому что он – вне Церкви
Епифаний Источник: Кatanixi
По мнению священника, Епифаний не имеет священства

Протоиерей Матфей Вулканеску из Пирейской митрополии Элладской Православной Церкви, считает, что главу Православной Церкви Украины Епифания Думенко нельзя называть мирянином, потому что он – вне Церкви.

По мнению священника, Епифаний не имеет священства, сообщает греческий сайт «Кatanixi».

Священник подчеркнул, что «когда мы говорим "миряни" (гр. λαϊκός), это означает "человек, который является членом Церкви Христовой и был миропомазан при крещении святым миром". В этом смысле, мирянин – не священнослужитель, не епископ, не священник, не диакон, но у него есть "царское священство". И он в полной мере является членом Церкви Христовой».

Однако, считает священник, в случае Епифания «речь идет не о мирянине, а о человеке […], который не принадлежит Церкви Христовой».

Отец Матфей спрашивает: «Когда человек, который сослужит Вселенскому Патриарху, или сам Вселенский Патриарх поминает имя раскольника, а в этой же литургии участвует Архиепископ Иероним и разделяет с ним общую Чашу, то это аналогично тому, как если бы Патриарх Варфоломей включил в диптихи Папу Франциска и поминал его на литургии. Разве это не то же самое?».

Протоиерей напомнил, что «раздор и ересь находятся вне Церкви. И если зачинщики раздора пытаются словом или делом изобразить из себя православных, это ничего не меняет. И даже если бы они не сослужили с униатами, это все равно ничего бы не изменило, они все равно были бы вне Церкви».

23 октября в рамках серии мероприятий под названием «Православное вмешательство» в зале «Православного христианского общества святого Иосифа Исихаста» состоялось выступление протопресвитера Ангелоса Ангелакопулоса «Последние события по украинскому вопросу». 

Отец Ангелос напомнил собравшимся, что в одной из его статей речь идет о том, что «Патриарх Варфоломей применяет сейчас новый метод, новую тактику. Если до сих пор он наделял статусом Церкви ереси, то теперь он начал вводить в Церковь ещё и расколы, а также людей, которые не имеют к Ней никакого отношения, и тому подобное».

Источник: Inpress.ua
Епифаний, ПЦУ
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