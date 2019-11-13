Греческий священник считает, что Епифания нельзя называть мирянином, потому что он – вне Церкви

Протоиерей Матфей Вулканеску из Пирейской митрополии Элладской Православной Церкви, считает, что главу Православной Церкви Украины Епифания Думенко нельзя называть мирянином, потому что он – вне Церкви.

По мнению священника, Епифаний не имеет священства, сообщает греческий сайт «Кatanixi».

Священник подчеркнул, что «когда мы говорим "миряни" (гр. λαϊκός), это означает "человек, который является членом Церкви Христовой и был миропомазан при крещении святым миром". В этом смысле, мирянин – не священнослужитель, не епископ, не священник, не диакон, но у него есть "царское священство". И он в полной мере является членом Церкви Христовой».

Однако, считает священник, в случае Епифания «речь идет не о мирянине, а о человеке […], который не принадлежит Церкви Христовой».

Отец Матфей спрашивает: «Когда человек, который сослужит Вселенскому Патриарху, или сам Вселенский Патриарх поминает имя раскольника, а в этой же литургии участвует Архиепископ Иероним и разделяет с ним общую Чашу, то это аналогично тому, как если бы Патриарх Варфоломей включил в диптихи Папу Франциска и поминал его на литургии. Разве это не то же самое?».

Протоиерей напомнил, что «раздор и ересь находятся вне Церкви. И если зачинщики раздора пытаются словом или делом изобразить из себя православных, это ничего не меняет. И даже если бы они не сослужили с униатами, это все равно ничего бы не изменило, они все равно были бы вне Церкви».

23 октября в рамках серии мероприятий под названием «Православное вмешательство» в зале «Православного христианского общества святого Иосифа Исихаста» состоялось выступление протопресвитера Ангелоса Ангелакопулоса «Последние события по украинскому вопросу».

Отец Ангелос напомнил собравшимся, что в одной из его статей речь идет о том, что «Патриарх Варфоломей применяет сейчас новый метод, новую тактику. Если до сих пор он наделял статусом Церкви ереси, то теперь он начал вводить в Церковь ещё и расколы, а также людей, которые не имеют к Ней никакого отношения, и тому подобное».