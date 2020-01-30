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Президент Сербии объяснил, почему в Черногории не должно быть другой Церкви, кроме Сербской

30.01.2020 / 14:58
Президент Сербии объяснил, почему в Черногории не должно быть другой Церкви, кроме Сербской
РБК Источник: РИА Новости
Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской Православной Церкви (СПЦ) от принятого парламентом закона о религиозных объединениях

Православная церковь в Хорватии, Черногории, Косово и Метохии является основой сохранения там сербского народа и не может быть «какой-то другой» Церковью.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на национальное телевидение Сербии, об этом сказал Президент Сербии Александр Вучич.

«Церковь имеет большое значение для сербского народа. Сербская Церковь, наряду с духовной жизнью, была хранителем нашего национального самосознания и бытия. Вы видите, как с различных адресов и из многих государственных структур заявляют, что она не сербская и будет названа "какой-то другой православной церковью"», - сказал Вучич.

«А завтра так поступят в Косово, потом в Хорватии, как перед Второй мировой войной, когда была глупая идея сделать ее Хорватской православной церковью», - отметил сербский Президент и добавил, что по этому вопросу из Подгорицы поступают «тяжелые сигналы».

Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской Православной Церкви (СПЦ) от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Черногорский премьер Душко Маркович пообещал, что «храмы останутся верующим», и призвал к переговорам о законе руководство СПЦ в Черногории.

Митрополит Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти из власти. Вести переговоры, пока спорный закон остается в силе, он многократно отказался.

Источник: Inpress.ua
Сербия, Черногория
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