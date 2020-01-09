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В Сербии тысячи верующих совершили молитвенное шествие в защиту прав православных Черногории

09.01.2020 / 11:30
В Сербии тысячи верующих совершили молитвенное шествие в защиту прав православных Черногории
spc.rs Источник: РИА Новости
Участники шествия несли плакаты «Время для Божией правды», портрет Патриарха, скандировали рождественское приветствия и призыв «Не отдадим святыни!»

В Сербии несколько тысяч человек приняли участие в шествии и молебне из-за закона о религиозных объединениях в Черногории, который вызвал противодействие Сербской Православной Церкви (СПЦ).

Как сообщают «РИА Новости», Сербская Церковь призвала верующих в среду собраться в центре Белграда и пройти шествием на молебен к крупнейшему в регионе православному храму святого Саввы.

«Патриарх обращает молитвы Господу, чтобы вразумил людей, которые руководят Черногорией, прекратить насилие и отъем церковного имущества», - сообщила СПЦ.

Участники шествия несли плакаты «Время для Божией правды», портрет Патриарха, скандировали рождественское приветствия и призыв «Не отдадим святыни!».

Патриарх Ириней сообщал, что опасается применения черногорского опыта с законом о церквях для отъема сербских святынь в Косово и Метохии. Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.

*** Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. Массовые акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В среду закон вступил в силу, согласно ему вся собственность религиозных общин, бывшая в Черногории до 1918 года, может стать имуществом государства.

Источник: Inpress.ua
Сербия, Черногория
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