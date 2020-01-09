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В Ровеньках на Рождество состоялся 20-й крестный ход верующих УПЦ

09.01.2020 / 11:33
В Ровеньках на Рождество состоялся 20-й крестный ход верующих УПЦ
Ровеньковская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Первый крестный ход был совершен в 2000 году и был приурочен к 2000-летию Рождества Христова

На Луганщине в Ровеньках в день празднования Рождества Христова верующие Украинской Православной Церкви прошли многолюдным крестным ходом по центральным улицам города.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Ровеньковской епархии УПЦ, в этом году состоялось юбилейное 20-е молитвенное шествие.

Молитвенное шествие возглавил благочинный Ровеньковского церковного округа, секретарь епархии протоиерей Григорий Устименко.

Верующие прошли от Свято-Никольского собора к памятнику 2000-летия Рождества Христова, где духовенство совершило праздничный молебен. Затем крестный ход, под пение рождественских колядок, прошествовал обратно к Свято-Никольскому собору.

Первый крестный ход был совершен в 2000 году и был приурочен к 2000-летию Рождества Христова.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Ровеньки, УПЦ
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