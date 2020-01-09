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Президент МАУ: упавший в Тегеране Boeing был исправен

09.01.2020 / 10:54
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила об исправности самолета Boeing 737-800, упавшего в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране.

"Воздушное судно было исправно", - заявил, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, президент авиакомпании Евгений Дыхне.

По его словам, 6 января 2020 года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом.

"Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", - подчеркнул он.

В авиакомпании также подчеркнули, что будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя самолета Boeing, а также с участием Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине. Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического события сразу после их выяснения.

В то же время в МАУ отказались комментировать любую информацию, за исключением официально обнародованной.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

Источник

самолет, авиакатастрофа, МАУ, Boeing 737-800
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