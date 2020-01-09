Правительство приняло решение об отправлении поисковой группы в Иран

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Только что правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины. Готовим группу к вылету. Сейчас держим связь с родными погибших для осуществления анализа ДНК", - отметил он.

Напомним, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по-киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 человека - граждане Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.

Вероятной причиной катастрофы самолета называют возгорание двигателя.

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