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Гончарук: правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн помощи

13.01.2020 / 12:17
Украинское правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тыс. грн помощи и проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Телеграм-канале.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 000 гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией". – сказано в сообщении.

Как отмечается, государство предоставит всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме того, авиакомпания "Международных авиалиний Украины" (МАУ) выплатит компенсации семьям членов экипажа в соответствии с коллективным договором.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны", - отметили в пресс-службе ведомства.

Источник

Кабмин, самолет, погибшие, выплаты, МАУ, Иран, Гончарук
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