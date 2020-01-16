Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в "Телеграм-канале".

"Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. грн помощи. Единоразовая материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат", - написал Гончарук.

По его словам, государство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

"Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 тыс. СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 тыс.", - добавил премьер.

Он отметил, что Украина также настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

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