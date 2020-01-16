Войти | Зарегистрироваться
12:03

четверг,
16 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре молились группа спортсменов во главе с Александром Усиком

16.01.2020 / 11:24
В Киево-Печерской лавре молились группа спортсменов во главе с Александром Усиком
lavra.ua Источник: Центр информации УПЦ
После молебна спортсмены посетили пещеры

Киево-Печерскую лавру посетила группа спортсменов во главе с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

Заместитель руководителя Отдела социального служения Лавры архимандрит Глеб совершил молебен в Крестовоздвиженском храме, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Lavra.ua.

После молебна священник обратился к гостям, напомнив о словах Господа: «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7:7).

«Александру Усику как верующему человеку важно, чтобы его подопечные, выбравшие именно мужской вид спорта, искренне прочувствовали эти слова, что желаемого можно добиться не физической силой, а силой молитвы», – сказано в сообщении.

Архимандрит Глеб призвал спортсменов к молитве, отметив, что «тогда Господь непременно укрепит вас, как укрепил святого царя псалмопевца Давида, который победил Голиафа не столько силой, сколько упованием на Божью помощь».

Священник пожелал боксерам укрепления от Господа и благословения в трудах.

После молебна спортсмены посетили пещеры.

Отец Глеб преподнес гостям памятные лаврские сувениры.

Источник: Inpress.ua
лавра, Усик
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 января
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.