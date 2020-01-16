В Киево-Печерской лавре молились группа спортсменов во главе с Александром Усиком

Киево-Печерскую лавру посетила группа спортсменов во главе с абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

Заместитель руководителя Отдела социального служения Лавры архимандрит Глеб совершил молебен в Крестовоздвиженском храме, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Lavra.ua.

После молебна священник обратился к гостям, напомнив о словах Господа: «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7:7).

«Александру Усику как верующему человеку важно, чтобы его подопечные, выбравшие именно мужской вид спорта, искренне прочувствовали эти слова, что желаемого можно добиться не физической силой, а силой молитвы», – сказано в сообщении.

Архимандрит Глеб призвал спортсменов к молитве, отметив, что «тогда Господь непременно укрепит вас, как укрепил святого царя псалмопевца Давида, который победил Голиафа не столько силой, сколько упованием на Божью помощь».

Священник пожелал боксерам укрепления от Господа и благословения в трудах.

После молебна спортсмены посетили пещеры.

Отец Глеб преподнес гостям памятные лаврские сувениры.