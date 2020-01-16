В УПЦ объяснили, что такое акафист и канон

В Украинской Православной Церкви объяснили, что такое акафист и канон.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Акафист – это особый жанр церковной гимнографии, посвященный прославлению того или иного священного события (например, акафист Рождеству Христову или Покрову Пресвятой Богородицы) или святого (например, акафист преподобным отцам Киево-Печерским). С греческого языка слово «акафист» можно перевести как «неседален»», - сказал Андрей Музольф.

Доцент Киевской духовной академии рассказал, почему этот гимн имеет такое название.

«В богослужебной традиции на утрени (богослужение, которое сейчас обычно совершается вечером, вместе с вечерней) есть молитвословия именуемые «седальнами». Во время чтения этих молитв верующим позволялось сидеть, так как вечернее богослужение раньше длилось не два-три часа, как сейчас, а 7-8 часов, а то и дольше (сейчас это можно встретить, например, на Афоне). И наличие седальнов позволяло молящимся немного присесть и отдохнуть. Название же «акафист» говорит о том, что во время исполнения этих молитвословий сидеть не дозволялось, что указывает, прежде всего, на важность данного жанра», - объяснил он.

Андрей Музольф отметил, что «акафист состоит из 25 песен: 13 кондаков и 12 икосов, которые исполняются попеременно, причем последний кондак – 13-й – трижды».

Доцент рассказал, что такое канон.

«Канон – это также особый род церковных песнопений, по структуре отличный от акафистов. Само название «канон» с греческого переводится как «правило», «образец».

Данный перевод говорит, прежде всего, о том, что все каноны выстраиваются по одному определенному образцу: вначале поется ирмос как некий заглавный стих, а после читаются (или поются – что реже) другие молитвословия, посвященные определенному событию – тропари.

Обычно и каноны, и акафисты исполняются, как уже было сказано выше, на вечернем богослужении. Однако если канон является обязательной частью вечернего богослужения, то акафист исполняется по желанию, например, накануне больших праздников», - сказал Андрей Музольф.