СНБО: Украина знала, что самолет МАУ был сбит, еще до заявлений других стран

Об этом свидетельствует комментарий Данилова ВВС Украина

Прямая речь: "Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран".

"Специалисты (украинские - ред.) нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили".

По мнению Данилова, именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий есть сбивание ракетой, и повлияли на Иран, чтобы тот изменил позицию.

Прямая речь: "Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, - нам это не нравится".

"И за очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону".

"Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели это (доказательства. - ред.) уже на украинской стороне".

По словам Данилова, на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

"Мы считаем это уже доказанным фактом, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики - они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара", - подчеркнул он.

На этих же фото, по словам секретаря СНБО, четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов.

"Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название", - сказал Данилов.

Он также сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину.

Данилов также выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимость самолета.

Напомним: 11 января утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

После этого президент Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране. Он также заявил, что "версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной".

10 января глава СБУ Иван Баканов заявил, что Служба безопасности рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы самолета рейса PS 752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

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