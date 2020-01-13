Депутат Соболев просит передать дело убийства сына в ГСУ Нацполиции

Об этом шла речь в интервью супругов Соболевых "Громадському"

Прямая речь Соболева: "Я две недели добиваюсь передачи дела в Главное следственное управление (ГСУ) Национальной полиции. Я с большим уважением отношусь к тем парням, которые работают сегодня, но в ГСУ имеют гораздо больше физических и технических возможностей. Я знаю, что руководитель ГСУ уже и письмо написал на генеральную прокуратуру. Но сегодня мы не можем к ним достучаться.

И в качестве примера я вчера звонил господину генеральному прокурору, но в ответ тишина. У меня большая просьба, чтобы он услышал. У нас у всех есть дети".

Соболев отметил, что проводит собственное расследование, в котором ему помогают "профессионалы своего дела", с которыми он дружит по 20 лет.

"Мы продвинулись очень далеко. Почему мы начали это делать - потому что я не увидел никаких действий со стороны тех людей, которые должны это делать", - сказал он.

Соболев также рассказал, что отец Юсупа Абуева - подозреваемого в организации преступления, местонахождение которого неизвестно - выехал из Украины в Австрию, и следователи его не допросили.

Прямая речь: "Он (Юсуп Абуев - ред.) один из посредников. Я вам даже больше скажу - две недели, пока его отец был в Киеве, я пытался с ним встретиться. Но он избегал встречи. Только когда он уехал в Австрию, позвонил мне и сказал: "Вы хотели меня увидеть? Прилетайте ко мне". И добавил, что ближайшие полгода не собирается возвращаться в Украину".

Соболевы также сообщили, что обратились в прокуратуру, поскольку расценили как угрозы слова адвоката Михаила Иванчука с позывным "Булат" - бывшего представителя полка "Азов", фамилию которого пострадавшие называли среди восьми человек, которым советовали пройти полиграф.

По словам Инны Соболевой, адвокат Иванчука написал ей: "Он готов на все".

Адвокат Иванчука Андрей Цыганков в комментарии "Громадському" подтвердил факт того, что писал Инне Соболевой, но по собственной инициативе, без ведома клиента и в обращении не шла речь об угрозах.

Прямая речь Цыганкова: "Никаких угроз не было. Я писал для того, чтобы прояснить некоторые моменты по прохождению полиграфа ... Мы не против прохождения полиграфа".

Напомним: вечером 1 декабря во центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем Range Rover был депутат Киевского облсовета бизнесмен Вячеслав Соболев, погиб его сын Александр.

2 декабря полиция задержала двух подозреваемых молодых людей (18-19 лет), которые оказались бывшими добровольцами.

Подозреваемые в исполнении преступления - Андрей Лаврега (по версии следствия, снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик"). Мужчины служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019-го покинули батальон.

Лаврегу и Семенова арестовали на 2 месяца без права на залог.

Соболев назвал фамилии 8 человек, от которых он требует пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не причастны к угрозам и покушению на него.

Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.

По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", из которой якобы ушел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в роте "Медведи" Украинской добровольческой армии.

В ноябре Абуева объявили в розыск. Ему инкриминируют ст.189 (вымогательство денежных средств), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 255 (создание преступной организации) УК.

В декабре Абуеву было объявлено подозрение в организации покушения на жизнь Соболева, повлекшее смерть его трехлетнего сына.

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