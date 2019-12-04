Убийство ребенка: подозреваемые полгода назад покинули батальон УДА

Об этом свидетельствует комментарий командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея Гергерта и прессслужбы "Правого сектора"

Прямая речь Гергерта: "Лаврега и Семенов в июне 2019 года были бойцами батальона. Они полгода как вышли, демобилизовались. После демобилизации они потерялись, мы пробовали найти контакты, но они потерялись. Сказали, что наелись войны".

По словам Гергерта, будущий снайпер Лаврега ушел на фронт в 18 лет и воевал 2 года. Командир добавил, что сейчас ему 20 лет, а не 19: "Ему 20, я смотрел на его паспорт".

Руководитель "Аратты" рассказал, что Лаврега еще 17-летним приезжал на обучение, которые устраивали подразделения.

Вскоре Лавреге и Семенову должны избирать меру пресечения. Гергерт добавил, что не будет принимать в этом участия: "Они ребенка убили".

В "Правом секторе" заявили, что не имеют к ним никакого отношения. В пресс-служба рассказали, что Гергерт в 2014 году был членом "ПС", а подозреваемые — нет.

Они присоединились к батальону УДА уже после того, как Гергерт покинул "Правый сектор" и были подчинены именно ему. Кроме того, в "ПС" отметили, что по состоянию на 2014 год, когда членом "ПС" был Гергерт, ребята были подростками и они не могли стать членами движения.

В движении даже официально опровергли причастность: "ПС подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору".

Напомним: Лавреге и Семенову сообщили о подозрении в совершении заказного убийства в связи с нападением на семью депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийства его трехлетнего сына.

Их действия квалифицированы по п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.

Умышленное убийство малолетнего ребенка наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, если убийство совершили из корыстных побуждений.

Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам источника УП, правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Источник УП добавил, что задержанные двое молодых людей (18-19 лет) были участниками "Правого сектора"

Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.

2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет) были участниками "Правого сектора".

Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62.

По данным УП, Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.

По информации ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.

В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".

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