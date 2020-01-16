Убийство сына Соболева: депутат обещает 2 миллиона за информацию о заказчике

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12:54
Путин решил, кто станет следующим премьером
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12:23
Правительство РФ подает в отставку, а для Медведева Путин создаст должность зампреда Совета безопасности
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17:56
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран вернуться к ядерному соглашению
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17:19
"Президент" Абхазии Хаджимба сложил полномочия
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16:47
США готовы к переговорам с Ираном без всяких условий
- 12:54
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15:51
Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников
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09:48
Правительство расширило перечень энергетических предприятий, запрещенных к приватизации
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18:12
США может выделить Украине больше миллиарда долларов
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12:17
В Раде поддержали лишение миллиардных льгот Ахметову и другим инвесторам в "зеленую" энергетику
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11:46
Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, чем заслужил большую премию
- 15:51
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09:14
В житомирском Музее космонавтики запустили звездолет "Эней"
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10:08
В США представили водяной электровелосипед
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09:21
В пассажирском поезде “Харьков-Херсон” загорелся тепловоз
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09:19
Шулявский мост испытали на прочность – 30-тонные МАЗы проехали над головой Кличко
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09:16
Украинские католики провели праздничные Богослужения в честь Рождества
- 09:14
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15:09
CNN распространила видео возможного ракетного удара по самолету МАУ
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08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
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09:08
В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек
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09:14
В столице впервые прошел Новогодний парад
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09:08
В Киеве открыли главную елку страны
- 15:09