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Убийство сына Соболева: депутат обещает 2 миллиона за информацию о заказчике

16.01.2020 / 15:19
Депутат киевского областного совета Вячеслав Соболев, чей трехлетний сын был убит в конце прошлого года в Киеве, обещает 2 миллиона гривен вознаграждения за помощь в установлении заказчика преступления.

Об этом Соболев заявил на пресс-конференции в среду в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Могу предложить следующее. Если кто-то нам предоставит информацию, подтверждающую заказчика, мы приняли решение, мы готовы выплатить вознаграждения в размере 2 млн грн".

При этом Соболев подчеркнул, что если такую информацию получит полиция, то эти два 2 млн грн будут направлены на техническое обеспечение или другие нужды полиции.

Он выразил надежду на то, что передача расследования в Главное следственное управление Нацполиции будет способствовать объективности расследования.

По словам депутата, у него есть информация, что на сегодняшний день два человека, причастных к убийству его сына, "гуляют по стране".

При этом он добавил, что как минимум один из этих людей был в поле зрения правоохранительных органов.

В свою очередь представитель потерпевшего, адвокат Егор Бодров отметил, что следствию необходимо пересмотреть мотивы совершения этого преступления и перечень лиц, которые могут быть причастны к организации покушения. По его словам, потерпевшую сторону необходимо привлечь к процессу расследования, к материалам дела.

Напомним, подозреваемыми в исполнении покушения на Соболева оказались Андрей Лаврега (по версии следствия, снайпер) и Алексей Семенов ("разведчик). Они служили в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии, но летом 2019 года покинули батальон.

Лаврегу и Семенова арестовали на 2 месяца без права на залог.

В организации нападения на депутата подозревается 25-летний уроженец России.

Сам Соболев назвал фамилии 8 человек, от которых он требует пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не причастны к угрозам и покушению на него.

Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший - его сын Александр Соболев 2016 года рождения.

2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемыхв убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей(18 и 19 лет), которые оказались бывшими добровольцами.

Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62. Первоочередную версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.

По просьбе самого Соболева, Офис генерального прокурора передал дело покушения Главному следственному управлению Национальной полиции.

Источник

Соболев, убийство ребенка, заказчик
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