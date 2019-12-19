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В деле "Пумы" и "Бучи" задержали предполагаемого заказчика убийства

19.12.2019 / 11:46
По делу столичных АТОшников Инны и Владислава Грищенко о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали предполагаемого организатора.

Об этом сообщили адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук, пресс-служба полиции в комментарии "Украинской правде"

По данным УП, задержанного зовут Василий, следствие называет его "гражданин Ш."

Задержали его в конце прошлой недели.

В полиции подтвердили, что задержали возможного организатора покушения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается следствие.

12 декабря на брифинге относительно расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, следствие называло "гражданина Ш." заказчиком убийства Чекурака.

Напомним, осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена.

Супруги также фигурирует в деле убийства Шеремета.

Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник

Шеремет, убийство Шеремета, Пума, Буча, заказчик
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