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Тысячи верующих УПЦ отмечают престольный праздник Свято-Николаевского собора Покровского монастыря столицы

19.12.2019 / 11:53
Тысячи верующих УПЦ отмечают престольный праздник Свято-Николаевского собора Покровского монастыря столицы
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил сестер обители и тысячи верующих с престольным праздником и благословил всех

В Свято-Николаевском соборе Покровского женского монастыря столицы, сегодня, в день памяти святителя Николая Чудотворца, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию по случаю престольного праздника. 

Ему сослужили представители епископата и духовенство монастыря и гости в священном сане, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел. 

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди.

Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

За Литургией были совершены две хиротонии в священный сан.

Священнослужители совершили чин славления перед иконой святителя Николая.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил сестер обители и тысячи верующих с престольным праздником и благословил всех.

Накануне Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Источник: Inpress.ua
праздник, УПЦ
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