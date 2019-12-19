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В Одессе в 7-ю годовщину смерти схиархимандрита Ионы (Игнатенко) открыли музей с вещами и фотографиями старца

19.12.2019 / 12:24
В Одессе в 7-ю годовщину смерти схиархимандрита Ионы (Игнатенко) открыли музей с вещами и фотографиями старца
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
В музее находятся фотографии, личные вещи и Богослужебные принадлежности почившего схиархимандрита Ионы

В Одессе в Свято-Успенском мужском монастыре 18 декабря, в 7-ю годовщину смерти схиархимандрита Ионы (Игнатенко), открыли музей с вещами и фотографиями старца.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в этот день состоялись заупокойные богослужения по схиархимандриту Ионе.

Архиепископ Южненский Диодор и архиепископ Арцизский Виктор совершили Божественную литургию в соборном храме обители в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

После Богослужения была совершена панихида на могиле почившего духовника обители, старца Ионы.

Затем состоялось открытие памятной комнаты-музея посвященной старцу. В музее находятся фотографии, личные вещи и Богослужебные принадлежности почившего схиархимандрита Ионы.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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