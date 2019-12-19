В Одессе священники УПЦ сдали кровь для онкобольных детей

В Одессе священники Украинской Православной Церкви сдали кровь пациентам онкологического отделения областной детской клинической больницы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, по инициативе Социального отдела, священнослужители епархии поучаствовали в сдаче крови пациентам онкологического отделения Одесской областной детской клинической больницы.

«Подобные мероприятия проводится в епархии уже не первый раз и всякий раз священнослужители с радостью откликаются на призыв стать донорами, понимая всю важность и необходимость этой помощи для тех, кто остро в ней нуждается», - рассказали в Одесской епархии.

Перед сдачей крови духовенство совершило молебен о здравии подопечных онкологического отделения.