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В Одессе православная молодежь ко дню целителя Пантелеимона организовала праздник для детей

09.08.2019 / 19:52
В Одессе православная молодежь ко дню целителя Пантелеимона организовала праздник для детей
Одесса Источник: Центр информации УПЦ
Для всех детей в УПЦ подготовили праздничную развлекательную программу

Православная молодежь Одессы организовала праздник для детей в больницах города ко дню целителя Пантелеимона.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 9 августа, в день памяти целителя Пантелеимона, молодежный актив социального отдела Одесской епархии посетил пациентов и подопечных детского отделения Одесского областного противотуберкулезного диспансера и Одесского детского дома-интерната, а для детей онкологического отделения Одесской областной детской клинической больницы было организовано посещение городского дельфинария.

Для всех детей в УПЦ подготовили праздничную развлекательную программу и угощения.

Источник: Inpress.ua
дети, упц мп, Одесса, УПЦ
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