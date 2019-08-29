В Одессе православные провели акцию для детей из малообеспеченных семей «Собери ребенка в школу»

В Свято-Алексеевском храме Одессы в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, состоялась акция «Собери ребенка в школу».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, акцию провел отдел по благотворительности и социальному служению епархии.

Также в этот день был отслужен молебен на начало учебного года, после которого школьники из многодетных семей городов Одессы и Южного получили различные школьные принадлежности. Затем детям было предложено сладкое угощение и развлекательное мероприятие.