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В Одессе православные провели акцию для детей из малообеспеченных семей «Собери ребенка в школу»

29.08.2019 / 11:07
В Одессе православные провели акцию для детей из малообеспеченных семей «Собери ребенка в школу»
Акция Источник: Центр информации УПЦ
Детям было предложено сладкое угощение и развлекательное мероприятие

В Свято-Алексеевском храме Одессы в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, состоялась акция «Собери ребенка в школу».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, акцию провел отдел по благотворительности и социальному служению епархии.

Также в этот день был отслужен молебен на начало учебного года, после которого школьники из многодетных семей городов Одессы и Южного получили различные школьные принадлежности. Затем детям было предложено сладкое угощение и развлекательное мероприятие.

Источник: Inpress.ua
дети, Одесса, УПЦ
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