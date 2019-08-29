Болтон: ожидаем встречу Зеленского и Трампа в Варшаве

Это отмечает советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Я выразил наши ожидания о встрече двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни мы будем работать над ее организацией", - сказал он на брифинге в среду, 28 августа, в Киеве.

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