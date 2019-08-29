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Помимо возможной встречи с Трампом, Зеленский в Варшаве встретится с лидерами Польши, Грузии, Бельгии и Литвы

29.08.2019 / 17:19
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву проведёт ряд двусторонних встреч, включая лидеров Польши, Бельгии, Грузии и Литвы, готовится также встреча с президентом США.

Об этом сообщил источник, осведомлённый с подготовкой визита.

Так 31 августа в Варшаве у Зеленского пройдут встречи с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента.

Также предусмотрена встреча главы украинского государства с представителями бизнеса и украинской громады.

Собеседник рассказал, что 1 сентября президент примет участие в церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, а также проведёт ряд двусторонних встреч.

"Уже подтверждены встречи с Грузией, Бельгией и Литвой, ещё возможность ряда встреч обрабатывается", - рассказал информированный источник.

При этом уточнил, что украинская сторона готовится к встречи с американским лидером Дональдом Трампом, однако формат встречи ещё не известен.

Источник

встреча, Варшава, Зеленский
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