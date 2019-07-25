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Зеленский обсудил с послами G7 выборы, реформы и войну на Донбассе

25.07.2019 / 15:23
Президент Владимир Зеленский провел встречу с группой послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, неизменная проукраинская позиция", – отметил на встрече Зеленский.

Президент также поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля.

"Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в частности, международным наблюдателям. Спасибо за помощь", - сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации на Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимой предпосылкой для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина.

Как отметили в ОП, иностранные представители выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации программы реформ, которая была объявлена президентом ранее.

Источник

выборы, встреча, НАТО, G7, Зеленский
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