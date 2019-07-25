Денисова уточнила информацию об освобождении украинских моряков

Об этом она написала в Facebook.

"Хочу уточнить информацию относительно 24 военнопленных моряков... Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - отметила Денисова.

Омбудсмен напомнила, что 18 июля подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову относительно принятия решения об избрании ее личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ РФ и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления.

"Надеюсь на то, что все необходимые документы будут направлены и учтены. Ждем моряков дома", - подчеркнула она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Денисова якобы сказала журналистам о том, что договоренность о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнута.

Напомним, 5 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их содержат в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть в Украину задержанные корабли.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

15 июля украинских моряков включили в список обмена пленными.

17 июля Денисова предложила освободить украинских моряков под ее личное обязательство, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя.

В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

Источник