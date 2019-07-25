Денисова: Украина договорилась о возвращении пленных моряков из РФ

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Громадскому в Счастье, при передаче украинских узников из оккупированной Луганщины.

«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине », - сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал Общественному, что ему не известно о такой договоренности.

«Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда они будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участия. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь в отсутствие защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас с вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела », - сказал адвокат в комментарии изданию.

В последние дни активно обсуждается возможность освобождения украинских моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года. Освободить моряков призвал Президент Владимир Зеленский. Об этом он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время украинский дипломат, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный призвал «снять розовые очки» и прекратить анонсировать освобождения моряков через день-два. По его словам, это трудный процесс.

Ранее, 17 июля, Денисова предложила освободить украинских моряков под ее личное обязательство, поскольку в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя.

В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякам на 3 месяца.

15 июля украинских моряков включили в список обмена пленными.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных, а также вернуть в Украину задержанные корабли.

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