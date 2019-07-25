Ефремов вышел из СИЗО и хочет доказать, что многие регионалы "хорошие и порядочные"

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра, никаких вещей в руках не нес.

Экс-регионала встретил его адвокат Евгений Солодко на внедорожнике Range Rover, которым Ефремов передвигается в Киеве.

По словам Ефремова, сейчас он все свои силы направит на отбеливание репутации как своей личной, так и Партии регионов, которая сейчас не существует.

"Для меня главная задача – доказать, что я как член Партии регионов совсем невиновен, и что более миллиона людей, которые были в Партии регионов, – это добрые, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами", - уверяет Ефремов.

Он также добавил, что в нынешней политической ситуации в стране разбирается мало, поскольку был ограничен в поступлении информации.

"Это не говорит о том, что я завязываю с какой-то политикой. Но когда ты три года просидел в тюрьме, рассказывать о том, что ты будешь сейчас кого-то наставлять, – это глупо", - заявил Ефремов.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии у Солодка, но он пока на звонки не отвечает. Так же не поднимают трубку в Старобельском СИЗО.

В пресс-службе прокуратуры Луганской области посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко ответил, что знает о решении суда, а о том, когда Ефремов вышел из СИЗО и вышел ли на данный момент, ответить не смог. Вместе с тем он отметил, что человека, который находится под арестом, должна сопровождать служба исполнения наказаний.

Телефоны Государственной уголовно-исполнительной службы сейчас тоже не отвечают.

Напомним: 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

1 августа 2016 года Ефремова взяли под стражу.

В конце апреля 2019 года Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, до 22 июня.

19 июня Ефремову продлили меру пресечения до 17 августа.

22 июля стало известно, что Ефремова отпустили под домашний арест.

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