Тейлор: встреча Зеленского и Трампа будет скоро, а Богдан – не преграда

Об этом идет речь в интервью поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора.

"Это произойдет уже скоро. В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями", - отметил он.

"А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов", - заявил Тейлора.

О том, не стало ли назначение Андрея Богдана преградой для встречи: "Никаких преград, кроме вопроса графика. Оба президента... занятые люди... А Украина выбрала себе президента... Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто ему будет советовать, и какие-либо решения в этой области – не наше дело. Поэтому могу сказать: нет, я не знаю о таких слухах".

Тейлор ожидает, что после этой серии встреч президентов отношения США и Украины станут крепче.

Он также добавил, что у Трампа пока нет в планах поездки в Украину, но он хотел бы встретить президента США в Украине.

По мнению Тейлора – оснований для визита Трампа в Киев достаточно. В частности, среди них – война, вызванная россиянами.

Напомним, в июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом.

1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

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