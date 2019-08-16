Митрополит Лука (Коваленко) рассказал о том, что нужно сделать в дни праздника Преображения

Современные люди часто забывают, что праздник должен делать человека лучше, а мед и плоды освящают в день Преображения Господня, чтобы поблагодарить Бога за Его дар.

Об этом рассказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в интервью интернет-изданию «КП в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Спас – не название дня недели, это Христос, и Он не может быть медовым, яблочным или ореховым. Он может быть "Сладчайшим" для души человеческой, как Его зовет церковная поэзия, но не фруктовым или злаковым», – подчеркнул иерарх УПЦ.

Сегодня мы теряем такое отношение к празднику и забываем о своем высшем призвании, обратил внимание паствы митрополит Лука.

«Праздник все-таки должен делать человека лучше. Когда мы становимся щедрыми, милостивыми, готовы поделиться с ближним, вот тогда и происходит праздник в полном смысле этого слова. И Медовый Спас, и Яблочный Спас – это не только повод добыть для себя освященных яблочек или медку, а возможность поделиться этими дарами Божьими с другими. Наше призвание, высшее призвание всякого человека – жить в служении, в служении Богу и ближнему», – объяснил правящий архиерей Запорожской епархии.

Он подсказал, что именно верующим стоит сделать в дни праздника Преображения.

«Кто-то может помочь собрать урожай и привезти в храм яблоки, раздать их. Кто-то может эти яблоки распространять как пожертвования и т. д. Есть различные виды служения, и как раз обычаи нашего народа можно использовать для того, чтобы воцерковить человека, привить ему вкус к добродетели. Храм – не только место богослужения, это еще и школа добродетели, где духовенство и община могут помочь человеку научиться быть добродетельным. В том числе и с помощью народных традиций», – заключил он.