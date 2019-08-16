В СБУ отвергают обвинения Луценко: материалы по делу Гандзюк не скрывались

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

"Утверждение генерального прокурора Украины, распространенное в сети Интернет, является ошибочным. Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины продолжает принимать все возможные и необходимые меры с целью обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования обстоятельств нападения на Екатерину Гандзюк", - говорится в заявлении.

В СБУ пояснили, что допрос свидетеля, который показал, что, по словам другого лица, ему известно о том, что варианты незаконного, в том числе насильственного воздействия на Екатерину Гандзюк, обсуждались в Херсоне в июле 2018 года с участием нескольких человек, состоялся 5 марта 2019 года. Следователи и оперативные сотрудники СБУ сразу начали проверку этих и других важных обстоятельств, о которых также сообщил свидетель, путем проведения соответствующих мероприятий, заявили в ведомстве и заверили, что вышеуказанный протокол допроса свидетеля был приобщен к материалам уголовного производства по подозрению Владислава Мангера и Алексея Левина в совершении преступления против Гандзюк.

В то же время копия указанного протокола допроса свидетеля приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Сергея Торбина и еще четырех человек в совершении нападения на Гандзюк, подчеркнули в СБУ.

Также отмечается, что с материалами этого уголовного производства, в том числе и с копией указанного протокола свидетеля, ознакомилась сторона защиты. После этого материалы уголовного производства о нападении на Гандзюк сопроводительным письмом № 6/3818 от 20 мая 2019 года Главным следственным управлением СБУ были направилены в Генеральную прокуратуру для поддержания государственного обвинения, утверждают в СБУ.

Кроме того, по данным ведомства, копия данного протокола допроса приобщена к материалам уголовного производства по обвинению Игоря Павловского - том № 3 страницы дела 56-63, которые сопроводительным письмом № 6/5100 от 4 июля 2019 года направлены в Генеральную прокуратуру Украины.

"Таким образом утверждение Генерального прокурора Украины является ошибочным", - заявили в СБУ.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что в СБУ скрывали материалы допросов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.

Луценко заметил, что появился новый свидетель, показания которого, вероятно, расширят круг участников заговора. "Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть в СБУ, а в деле нет. Допрос был скрытый. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", - сообщил Луценко.

Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Ганзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура сообщила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру о подозрении в организации убийства нападения на Ганзюк. В ночь на 15 февраля суд избрал в отношении его меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень. Залог внес адвокат Мангера.

25 апреля стало известно, что Мангеру изменили подозрение - на «заказное нанесение телесных повреждений".

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, подозреваемых в нападении на Ганзюк. 6 июня им объявили приговоры: подстрекателя и пособника нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам 6 месяцам, непосредственного исполнителя Никиту Грабчука - к 6 годам, помощников Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского - к 4, а Виктора Горбунова - к 3 годам лишения свободы.

В июле в Генпрокуратуре заявили, что передали в суд и обвинительный акт в отношении Павловского.

Кроме того, 6 августа Луценко заявлял, что через несколько дней Мангеру вручат сообщение о завершении следствия по делу о его причастности к убийству Ганзюк и он начнет знакомиться с материалами обвинения, после чего пойдет также в суд.

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