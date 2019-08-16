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СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

16.08.2019 / 12:17
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в СБУ скрывали материалы допросов, которые могли расширить круг причастных к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

 

"Мы планировали закончить следствие не позднее прошлой пятницы, и вручить Мангеру (председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер – ИФ) материалы для ознакомления. Но появился новый человек, который предположительно даст новые показания, которые вероятно расширят число участников заговора", - сообщил Луценко в интервью интернет-изданию "Цензор.нет",  опубликованному в четверг, 15 августа.

По его словам, Генпрокуратура ожидает свидетельства от СБУ уже неделю.

"Буквально вчера стало понятно, что аналогичные показания, которые мы ждем от свидетеля, уже есть у СБУ, а в деле не находились. Допрос был скрыт. Об этом я сегодня получил рапорт. В показаниях свидетеля со ссылкой на другого человека говорится, что наказать Катю приняли решение на встрече, где кроме Мангера, были и другие люди", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщалось, 6 августа Луценко сообщил, что показания важного свидетеля в деле об убийстве Гандзюк могут дать продвижение по другим фигурантам. Он рассказал, что намерен с одним из важных свидетелей в деле об убийстве Гандзюк.

"Если мы получим правдивые показания, у нас могут быть продвижения и по другим фигурантам этого дела", - отметил генпрокурор.

Он заявил: "Мы работаем над тем, чтобы не через Интернет, а посредством процессуальных действий найти доказательства причастности, вероятно, и других лиц. И это не один человек и не два. Являются они организаторами, заказчиками или исполнителями - говорить еще рано".

Источник 

СБУ, Луценко, Гандзюк
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